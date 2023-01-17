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НБА. 48 очков Леброна помогли Лейкерс обыграть Хьюстон, Стефен Карри принес победу Голден Стэйт
Результаты матчей НБА
Фото: Sportscasting
17 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно девять матчей.
"Шарлотт Хорнетс" — "Бостон Селтикс" — 118:130
"Милуоки Бакс" — "Индиана Пэйсерс" — 132:119
"Нью-Йорк Никс" — "Торонто Рэпторс" — 121:123 (ОТ)
"Вашингтон Уизардс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 118:127
"Кливленд Кавальерс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 113:103
"Атланта Хоукс" — "Майами Хит" — 121:113
"Миннесота Тимбервулвз" — "Юта Джаз" — 125:126
"Мемфис Гриззлиз" — "Финикс Санз" — 136:106
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Хьюстон Рокетс" — 140:132
В Лос-Анджелесе на "Крипто.ком Арене" завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" встречался с "Хьюстон Рокетс". Счёт встречи 140:132 в пользу хозяев.
Наилучшую результативность в составе "озёрников" продемонстрировал лидер команды — Леброн Джеймс. Американский форвард записал на свой счёт 48 очков, 8 подборов и 9 передач. Стоит отметить и разыгрывающего Расселла Уэстбрука — 25 очков, 5 подборов и 4 передачи.
В паралельном матче "Вашингтон Уизардс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" и завершился победой гостей со счётом 127:118.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Стефен Карри, который записал в свой актив 41 очко. Джордан Пул набрал 32 очка. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.
Самым результативным в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 32 очка. Кайл Кузма оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов.
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