Украинец Сергей Павлов подписал контракт с чемпионом Польши

Форвард сборной Украины Сергей Павлов нашел себе новый клуб – игрок подписал контракт с чемпионом Польши и Шленском до конца сезона. Об этом официально объявил вроцлавский клуб.

"Игра в Шленске – отличная возможность для меня. Клуб играет во втором по силе соревновании Европы и занимает первое место в Польше. Я сделаю все, чтобы помочь команде и мне очень хочется поскорее сыграть перед болельщиками во Вроцлаве", - заявил Павлов после подписания контракта

В Украине Павлов играл за БК Донецк, Химик и Киев-Баскет. Дважды становился чемпионом Украины. Также выступал в Литве, Испании, а этот сезон начал в эстонском Пярну, за который в 14 матчах в среднем набирал 9,7 очков, делал 4,8 подбора и 1,6 передачи.