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Украинец Сергей Павлов подписал контракт с чемпионом Польши

Баскетбол
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Баскетболист попробует поиграть в Европе

Украинец Сергей Павлов подписал контракт с чемпионом Польши

Фото: FBU

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Форвард сборной Украины Сергей Павлов нашел себе новый клуб – игрок подписал контракт с чемпионом Польши и Шленском до конца сезона. Об этом официально объявил вроцлавский клуб.

"Игра в Шленске – отличная возможность для меня. Клуб играет во втором по силе соревновании Европы и занимает первое место в Польше. Я сделаю все, чтобы помочь команде и мне очень хочется поскорее сыграть перед болельщиками во Вроцлаве", - заявил Павлов после подписания контракта

В Украине Павлов играл за БК Донецк, Химик и Киев-Баскет. Дважды становился чемпионом Украины. Также выступал в Литве, Испании, а этот сезон начал в эстонском Пярну, за который в 14 матчах в среднем набирал 9,7 очков, делал 4,8 подбора и 1,6 передачи.

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В статье: Сергей Павлов
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Источник:
ФБУ

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