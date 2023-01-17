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Украинец Сергей Павлов подписал контракт с чемпионом Польши
Баскетболист попробует поиграть в Европе
Фото: FBU
Форвард сборной Украины Сергей Павлов нашел себе новый клуб – игрок подписал контракт с чемпионом Польши и Шленском до конца сезона. Об этом официально объявил вроцлавский клуб.
"Игра в Шленске – отличная возможность для меня. Клуб играет во втором по силе соревновании Европы и занимает первое место в Польше. Я сделаю все, чтобы помочь команде и мне очень хочется поскорее сыграть перед болельщиками во Вроцлаве", - заявил Павлов после подписания контракта
В Украине Павлов играл за БК Донецк, Химик и Киев-Баскет. Дважды становился чемпионом Украины. Также выступал в Литве, Испании, а этот сезон начал в эстонском Пярну, за который в 14 матчах в среднем набирал 9,7 очков, делал 4,8 подбора и 1,6 передачи.
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