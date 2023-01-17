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Леброн Джеймс наблизился к рекорду Абдул-Джаббара
Баскетболисту осталось набрать 316 очков
Фото: Sportscasting
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 48 очков в матче с "Хьюстон Рокетс" (140:132) и ещё ближе подобрался к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара. Теперь на счету американского форварда 38 072 очка за всё время выступлений в НБА. Ему осталось набрать всего 316 очков, чтобы превзойти показатель Абдул-Джаббара и войти в историю в качестве самого результативного баскетболиста лиги.
Летом прошлого года Леброн заключил с "Лейкерс" новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Ранее сам Джеймс прокомментировал своё выступление в матче Национальной баскетбольной лиги с "Хьюстон Рокетс".
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