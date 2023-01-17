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ВИДЕО. Будивельник вырвал победу у Хапоэля на последней секунде матча
Киевский клуб провел тяжелый матч
instagram.com/bc_budivelny
7 января состоялся матч между Хапоэлем Беер-Шева и строителем, в рамках 9-го тура Балканской лиги.
Победу одержала украинская команда со счетом 94:92.
Следует отметить, что игрок Строителя команды Виталий Зотов за 0.5 секунды до сирены оформил трехочковый и вырвал победу для своей команды. Киевская команда одержала четвертую победу в пяти матчах Балканской лиги. Строитель занимает второе место в турнирной таблице.
Балканская лига. 9-й тур
"Хапоэль Беер-Шева" – "Будивельник" – 92:94 (25:30, 25:26, 28:22, 14:16)
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