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ВИДЕО. Будивельник вырвал победу у Хапоэля на последней секунде матча

Баскетбол
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Киевский клуб провел тяжелый матч

ВИДЕО. Будивельник вырвал победу у Хапоэля на последней секунде матча

instagram.com/bc_budivelny

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7 января состоялся матч между Хапоэлем Беер-Шева и строителем, в рамках 9-го тура Балканской лиги.

Победу одержала украинская команда со счетом 94:92.

Следует отметить, что игрок Строителя команды Виталий Зотов за 0.5 секунды до сирены оформил трехочковый и вырвал победу для своей команды. Киевская команда одержала четвертую победу в пяти матчах Балканской лиги. Строитель занимает второе место в турнирной таблице.

Балканская лига. 9-й тур

"Хапоэль Беер-Шева" – "Будивельник" – 92:94 (25:30, 25:26, 28:22, 14:16)

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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