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НБА. Эмбиид помог Филадельфии обыграть Клипперс, трипл-дабл Йокича принес победу Денверу над Портлендом
Результаты матчей НБА
18 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которго было сыграно четыре матча.
"Милуоки Бакс" – "Торонто Рэпторс" – 130:122
"Сан-Антонио Спёрс" – "Бруклин Нетс" – 106:98
"Денвер Наггетс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 122:113
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Филадельфия Сиксерс" – 110:120
В последнем матче самым результативным игроком у "Клипперс" стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 27 очков, четыре подбора и только одну передачу. Лучшим у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 41 очко, девять подборов и три передачи.
В паралельном матче "Денвер Наггетс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:113.
Самым полезным игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 36 очков, 12 подборов и 10 передач. У гостей отметился американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард.
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