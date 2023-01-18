НБА. Эмбиид помог Филадельфии обыграть Клипперс, трипл-дабл Йокича принес победу Денверу над Портлендом

18 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которго было сыграно четыре матча.

"Милуоки Бакс" – "Торонто Рэпторс" – 130:122

"Сан-Антонио Спёрс" – "Бруклин Нетс" – 106:98

"Денвер Наггетс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 122:113

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Филадельфия Сиксерс" – 110:120

В последнем матче самым результативным игроком у "Клипперс" стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 27 очков, четыре подбора и только одну передачу. Лучшим у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 41 очко, девять подборов и три передачи.

В паралельном матче "Денвер Наггетс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:113.

Самым полезным игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 36 очков, 12 подборов и 10 передач. У гостей отметился американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард.