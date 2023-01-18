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Прометей - Германи Брешия: Прометей смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
(1 голосов)

Прямая трансляция матча 7DAYS EuroCup

Прометей - Германи Брешия: Прометей смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: prometeybc.com

Новина українською

Сегодня, 18 января, БК "Прометей" сыграет домашний поединок против итальянского БК "Германи Брешия" в рамках 7DAYS EuroCup.

7DAYS EuroCup. 18 января

Начало матча в 19:00

Прометей – Германии Брешия

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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