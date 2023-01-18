Ковляр: Постараюсь приехать максимально подготовленным к матчам в сборной

Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр в начале этой недели провел мощный матч за Калев против Войсми в матче Латвийско-эстонской лиги.

Украинец за 29 минут на площадке набрал рекордные для себя 30 очков, к которым добавил 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Пресс-служба ФБУ попросила Александра прокомментировать игру против Войсми, а также сезон в Эстонии.

- Первую половину при Вайсме вы не совсем удачно провели, но не без твоей помощи вторая половина матча показалась победной, как в итоге и весь матч.

– Игры с командой Виимси всегда непростые и достаточно напряженные. Это неуступчивая команда. После большого перерыва в первую очередь в защите мы стали играть гораздо более агрессивно и это дало свои плоды.

- В прошлый раз в сборную ты не приехал из-за травмы. Сейчас будем надеяться, мы тебя там увидим. Как считаешь, сможешь сохранить нынешнюю форму до матчей сборной и помочь?

– Я постараюсь не просто быть в этой же форме, но и улучшить ее, чтобы приехать максимально подготовленным к этим матчам.