  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стефен Карри подарил футболку Джо Байдену
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефен Карри подарил футболку Джо Байдену

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист поблагодарил президента США

Стефен Карри подарил футболку Джо Байдену

Новина українською

Один из лучших игроков Лейкерс "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри сделал подарок президенту США Джо Байдену в виде двух футболок команды.

"Мы привезли для вас несколько подарков, у нас есть две майки: № 46 и № 49. Нам бы хотелось, чтобы вы навсегда стали частью "Даб Нэйшн" и повесили бы их на стене Овального кабинета. Надеюсь, мы ещё вернёмся сюда и проверим, висят ли эти футболки.

Мы хотим ещё раз поблагодарить вас за то, что позволили нам быть здесь, чтобы отпраздновать наше чемпионство. Это многое значит для нашей семьи, нашего персонала, всех присутствующих на сцене, и мы надеемся, что это не в последний раз. Так что спасибо вам", — приводит слова Карри NBC Sports.

Читайте такжеНазваны сроки восстановления Стефена Карри
По теме
yellow-arrow
Ковляр: Постараюсь приехать максимально подготовленным к матчам в сборной
yellow-arrow
Прометей - Германи Брешия: Прометей смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
yellow-arrow
НБА. Эмбиид помог Филадельфии обыграть Клипперс, трипл-дабл Йокича принес победу Денверу над Портлендом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефен Карри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде