Стефен Карри подарил футболку Джо Байдену

Один из лучших игроков Лейкерс "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри сделал подарок президенту США Джо Байдену в виде двух футболок команды.

"Мы привезли для вас несколько подарков, у нас есть две майки: № 46 и № 49. Нам бы хотелось, чтобы вы навсегда стали частью "Даб Нэйшн" и повесили бы их на стене Овального кабинета. Надеюсь, мы ещё вернёмся сюда и проверим, висят ли эти футболки.

Мы хотим ещё раз поблагодарить вас за то, что позволили нам быть здесь, чтобы отпраздновать наше чемпионство. Это многое значит для нашей семьи, нашего персонала, всех присутствующих на сцене, и мы надеемся, что это не в последний раз. Так что спасибо вам", — приводит слова Карри NBC Sports.