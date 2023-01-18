Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри подарил футболку Джо Байдену
Баскетболист поблагодарил президента США
Один из лучших игроков Лейкерс "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри сделал подарок президенту США Джо Байдену в виде двух футболок команды.
"Мы привезли для вас несколько подарков, у нас есть две майки: № 46 и № 49. Нам бы хотелось, чтобы вы навсегда стали частью "Даб Нэйшн" и повесили бы их на стене Овального кабинета. Надеюсь, мы ещё вернёмся сюда и проверим, висят ли эти футболки.
Мы хотим ещё раз поблагодарить вас за то, что позволили нам быть здесь, чтобы отпраздновать наше чемпионство. Это многое значит для нашей семьи, нашего персонала, всех присутствующих на сцене, и мы надеемся, что это не в последний раз. Так что спасибо вам", — приводит слова Карри NBC Sports.
Популярное сейчас
- Британская разведка оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте
- Бывший главный тренер Руха вернулся в клуб в новой роли
- Цыганков ушел из Динамо, Днепр-1 подписал бразильца, Ливерпуль взялся за ум. Главные новости за 17 января
- Джа Морант оформил невероятный слэм-данк в матче регулярного чемпионата. Видео
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО