Прометей добыл волевую победу в матче с Германи Брешией

18 января состоялся матч в рамках 11 тура 7DAYS EuroCup, где "Прометей" принимал "Германи Брешию". Победу со счетом 79:72 одержала украинская команда.

БК "Прометей" - БК "Германи Брешиа" (Италия) - 79:72 (15:19, 16:16, 21:18, 27:19)

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Днепре и Броварах. Хозяева площадки лучше начали матч и хорошо атаковали с периметра, однако завершилась стартовая четверть – 19:15 уже в пользу итальянского клуба.

Во второй десятиминутке игроки "Брешии" начали попадать из-за дуги. Этот компонент позволил им в один из моментов оторваться от красно-белых на 7 очков (31:24).

После большого перерыва "Прометею" удалось сократить отставание на 3 очка и развязка матча была в последней четверти.

Украинская команда нашла необходимый баланс между атакой и защитой. Чедово показал себя Ди Джей Кеннеди, а в последние минуты игроки нашей команды сумели прибавить и одержать очень важную победу, позволившую выйти на третье место в группе А.