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НБА. Хьюстон проигрывает 12-й матч подряд, 30 очков Дончича на помогли Далласу обыграть Атланту
Результаты матчей НБА
Фото: Sportsnet
19 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно девять матчей.
"Даллас Маверикс" — "Атланта Хоукс" — 122:130.
"Нью-Йорк Никс" — "Вашингтон Уизардс" — 105:116
"Мемфис Гриззлиз" — "Кливленд Кавальерс" — 115:114
"Нью-Йорк Пеликанс" — "Майами Хит" — 98:124
"Оклахома-Сити Тандер" — "Индиана Пэйсерс" — 126:106
"Хьюстон Рокетс" — "Шарлотт Хорнетс" — 117:122
"Юта Джаз" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 126:103
"Денвер Наггетс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 122:118
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Сакраменто Кингз" — 111:116
В одном из матчей "Хьюстон Рокетс" принимал "Шарлотт Хорнетс". Эта игра завершилась поражением "Рокетс" со счетом 117:122 (31:36, 29:17, 24:30, 33:39).
Для хозяев это поражение стало 12-м подряд в регулярном чемпионате.
Атакующий защитник "Хьюстона" Джейлен Грин стал самым результативным игроком матча, набрав 41 очко (также он сделал пять подборов и семь передач).
Стоит отметить и турецкого центрового команды Алперена Шенгюна (24 очка, 12 подборов, шесть передач).
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