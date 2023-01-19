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НБА. Хьюстон проигрывает 12-й матч подряд, 30 очков Дончича на помогли Далласу обыграть Атланту

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Хьюстон проигрывает 12-й матч подряд, 30 очков Дончича на помогли Далласу обыграть Атланту

Фото: Sportsnet

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19 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно девять матчей.

"Даллас Маверикс" — "Атланта Хоукс" — 122:130.

"Нью-Йорк Никс" — "Вашингтон Уизардс" — 105:116

"Мемфис Гриззлиз" — "Кливленд Кавальерс" — 115:114

"Нью-Йорк Пеликанс" — "Майами Хит" — 98:124

"Оклахома-Сити Тандер" — "Индиана Пэйсерс" — 126:106

"Хьюстон Рокетс" — "Шарлотт Хорнетс" — 117:122

"Юта Джаз" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 126:103

"Денвер Наггетс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 122:118

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Сакраменто Кингз" — 111:116

В одном из матчей "Хьюстон Рокетс" принимал "Шарлотт Хорнетс". Эта игра завершилась поражением "Рокетс" со счетом 117:122 (31:36, 29:17, 24:30, 33:39).

Для хозяев это поражение стало 12-м подряд в регулярном чемпионате.

Атакующий защитник "Хьюстона" Джейлен Грин стал самым результативным игроком матча, набрав 41 очко (также он сделал пять подборов и семь передач).

Стоит отметить и турецкого центрового команды Алперена Шенгюна (24 очка, 12 подборов, шесть передач).

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В статье: НБА
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