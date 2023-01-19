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ВИДЕО. В матче Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз болельщик выиграл 70 тысяч долларов
Не ожидал и сам фанат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
19 января, во время матча Национальной баскетбольной ассоциации между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Сакраменто Кингз" (111:116) один из болельщиков выиграл приз в $ 70 тыс., забросив мяч с центра площадки.
Напомним, что самым результативным игроком встречи стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 32 очка, восемь подборов и девять результативных передач.
Также в составе "озёрников" проявил себя Расселл Уэстбрук — 19 очков, семь подборов и пять передач. У "Сакраменто" наилучшую статистику продемонстрировал Де'Аарон Фокс — 31 очко, три подбора и шесть передач.
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