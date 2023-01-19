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Кайл Кузма пожертвует 1 миллион долларов одному из университетов во Флориде

Баскетбол
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Он хочет построить новый спортзал

Кайл Кузма пожертвует 1 миллион долларов одному из университетов во Флориде

Фото: isport.ua

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Форвард "Вашингтон Уизардс" Кайл Кузма пожертвует $ 1 млн университету YMCA во Флинте, штат Мичиган, на строительство нового спортзала.

"YMCA была чрезвычайно большой частью моей жизни, но у меня не было достаточно хорошего оборудования и ресурсов в своё время. Я хочу, чтоб они были у молодого поколения во Флинте", — приводит слова Кузмы Sportskeeda.

В 43 матчах регулярного чемпионата 27-летний форвард набирал в среднем 21,6 очка, совершал 7,5 подбора, а также отдавал 3,9 результативной передачи.

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В статье: Кайл Кузьма
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