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Кайл Кузма пожертвует 1 миллион долларов одному из университетов во Флориде
Он хочет построить новый спортзал
Фото: isport.ua
Форвард "Вашингтон Уизардс" Кайл Кузма пожертвует $ 1 млн университету YMCA во Флинте, штат Мичиган, на строительство нового спортзала.
"YMCA была чрезвычайно большой частью моей жизни, но у меня не было достаточно хорошего оборудования и ресурсов в своё время. Я хочу, чтоб они были у молодого поколения во Флинте", — приводит слова Кузмы Sportskeeda.
В 43 матчах регулярного чемпионата 27-летний форвард набирал в среднем 21,6 очка, совершал 7,5 подбора, а также отдавал 3,9 результативной передачи.
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