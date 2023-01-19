Лидер Денвера установил рекорд по количеству ассистов

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче с "Миннесотой Тимбервулвз" (122:118) оформил 13 результативных передач и вышел на первое место в истории франшизы по количеству ассистов, обойдя Алекса Инглиша, на счету которого 3679 пасов.

В этой игре сербский баскетболист оформил трипл-дабл. Помимо 13 ассистов, на его счету 31 очко и 11 подборов. Его партнёр по команде Джамал Маррей набрал 28 очков.

В составе "Миннесоты" отличился Джейден Макдэниелс, который набрал 18 очков.

"Денвер", таким образом, одержал восьмую победу подряд и располагается на первом месте в Западной конференции.