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Стефен Карри: Травмы не дают возможности выходить на площадку
Баскетболист рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся
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Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри поделился мнением о самых сложных моментах в карьере. По словам Карри, такие моменты связаны с периодами, когда он не имеет возможности тренироваться из-за травм.
"Травмы не дают возможности выходить на площадку. В итоге начинаешь сомневаться во всём, что было вложено в развитие. В таких случаях возникают мысли: "А буду ли я достаточно здоров, чтобы просто быть в состоянии встать двумя ногами на пол и предоставить себе возможность быть тем игроком, каким хочу быть?" Да, в такие моменты случаются много мрачных дней", — сказал Карри на канале ESPN в YouTube.
Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе "Голден Стэйт".
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