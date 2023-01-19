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Стефен Карри: Травмы не дают возможности выходить на площадку

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Баскетболист рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся

Стефен Карри: Травмы не дают возможности выходить на площадку

фото - Getty Images

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Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри поделился мнением о самых сложных моментах в карьере. По словам Карри, такие моменты связаны с периодами, когда он не имеет возможности тренироваться из-за травм.

"Травмы не дают возможности выходить на площадку. В итоге начинаешь сомневаться во всём, что было вложено в развитие. В таких случаях возникают мысли: "А буду ли я достаточно здоров, чтобы просто быть в состоянии встать двумя ногами на пол и предоставить себе возможность быть тем игроком, каким хочу быть?" Да, в такие моменты случаются много мрачных дней", — сказал Карри на канале ESPN в YouTube.

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе "Голден Стэйт".

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В статье: Стефен Карри
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