НБА. Голден Стэйт в овертайме уступил Бостону, Бруклин не смог обыграть Финикс

20 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно пять матчей.

"Детройт Пистонс" – "Чикаго Буллз" – 108:126

"Бостон Селтикс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 121:118 ОТ

"Миннесота Тимбервулвз" – "Торонто Рэпторс" – 128:126

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Филадельфия Сиксерс" – 95:105

"Финикс Санз" – "Бруклин Нетс" – 117:112

Во втором матче самым результативным игроком у "Бостона" стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 34 очка, 19 подборов и шесть передач. Также стоит отметить центрового из Доминиканской Республики Эла Хорфорда, который тоже записал на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, 10 подборов, но не отдал ни одной передачи.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, три подбора и семь передач.