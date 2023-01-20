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ВИДЕО. Стефен Карри реализовал фантастический бросок со средины площадки
Лидер Голден Стэйт не перестает удивлять
В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" завершился очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:118.
Разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри стал автором впечатляющего баззер-биттера в матче.
Карри после перехвата забросил мяч со своей половины площадки под сирену об окончании второй четверти.
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