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ВИДЕО. Стефен Карри реализовал фантастический бросок со средины площадки

Баскетбол
(1 голосов)

Лидер Голден Стэйт не перестает удивлять

ВИДЕО. Стефен Карри реализовал фантастический бросок со средины площадки

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В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" завершился очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:118.

Разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри стал автором впечатляющего баззер-биттера в матче.

Карри после перехвата забросил мяч со своей половины площадки под сирену об окончании второй четверти.

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В статье: Стефен Карри
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