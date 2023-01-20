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Энтони Дэвис принял участие в бесконтактной тренировке
Баскетболист продолжает набирать форму
Фото: Los Angeles Times
Звёздный бигмен "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис продолжает набирать форму и принял участие в бесконтактной тренировке команды. Об этом пишет инсайдер ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на главного тренера Дарвина Хэма.
Напомним, 29-летний американец пропускает матчи с 18 декабря прошлого года из-за травмы стопы. Изначально сообщалось, что тяжёлый форвард пропустит лишь месяц.
В текущем сезоне Дэвис принял участие в 25 играх, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора и 2,6 передачи
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