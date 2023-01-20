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Евробаскет-2023. Назван состав женской сборной Украины на заключительные матчи отбора

Баскетбол
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Срджан Радулович определился с составом на предстоящие матчи против Финляндии и Литвы.

Евробаскет-2023. Назван состав женской сборной Украины на заключительные матчи отбора

Фото: ФБУ

UA-Футбол
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Женская сборная Украины по баскетболу в начале февраля проведет заключительные матчи отборочного этапа к Евробаскету-2023, где соперницами украинок станут баскетболистки из Финляндии и Литвы.

Наставник сборной Украины Срджан Радулович определился с составом на предстоящие матчи:

Защитники: Дарья Дубнюк (Бамбибре, Испания), Ольга Алексейчик (Франковск-Прикарпатье, Украина), Виктория Балабан (Нептунас, Литва), Вита Горобец (Тигру Муреш, Румыния).

Форварды: Алина Ягупова (Фенербахче, Турция), Ольга Мазниченко (Орли Баскет, Франция), Юлия Мусиенко (Ланди, Франция), Татьяна Юркевичус (Люблин, Польша), Кристина Филевич (Франковск-Прикарпатье, Украина), Ульяна Дацько (Нептунас, Литва).

Центровые: Татьяна Гаврильчик (Сокол, Чехия), Мириам Уро-Нилле (Кастор Брейн, Бельгия).

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Стоит отметить, что матч Украина - Финляндия состоится 9 февраля, а уже 12 наши девочки сыграю против национальной команды Литвы.

Напомним, что на чемпионат Европы выйдут победители групп, а также четыре лучших команды среди занявших вторые места.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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