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Евробаскет-2023. Назван состав женской сборной Украины на заключительные матчи отбора
Срджан Радулович определился с составом на предстоящие матчи против Финляндии и Литвы.
Фото: ФБУ
Женская сборная Украины по баскетболу в начале февраля проведет заключительные матчи отборочного этапа к Евробаскету-2023, где соперницами украинок станут баскетболистки из Финляндии и Литвы.
Наставник сборной Украины Срджан Радулович определился с составом на предстоящие матчи:
Защитники: Дарья Дубнюк (Бамбибре, Испания), Ольга Алексейчик (Франковск-Прикарпатье, Украина), Виктория Балабан (Нептунас, Литва), Вита Горобец (Тигру Муреш, Румыния).
Форварды: Алина Ягупова (Фенербахче, Турция), Ольга Мазниченко (Орли Баскет, Франция), Юлия Мусиенко (Ланди, Франция), Татьяна Юркевичус (Люблин, Польша), Кристина Филевич (Франковск-Прикарпатье, Украина), Ульяна Дацько (Нептунас, Литва).
Центровые: Татьяна Гаврильчик (Сокол, Чехия), Мириам Уро-Нилле (Кастор Брейн, Бельгия).
Стоит отметить, что матч Украина - Финляндия состоится 9 февраля, а уже 12 наши девочки сыграю против национальной команды Литвы.
Напомним, что на чемпионат Европы выйдут победители групп, а также четыре лучших команды среди занявших вторые места.
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