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НБА может провести один из матчей в Греции

Баскетбол
(1 голосов)

Милуоки заинтересован в матче

НБА может провести один из матчей в Греции

Новина українською

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сообщил, что лига рассматривает возможность проведения матча регулярного чемпионата в Греции.

"Признаюсь, Яннис Адетокунбо много раз говорил мне в личном разговоре, насколько это важный для него момент. И я знаю, что в руководстве "Милуоки" считают так же, поэтому мы рассматриваем возможность проведения матча в Греции. Я уже долго работаю в лиге. У нас уже было много отличных мероприятий в разных городах, и мы благодарны за такую возможность. Это сильный баскетбольный рынок", — приводит слова Сильвера BasketNews.

Стоит отметить, что НБА уже проводила матчи регулярного чемпионата в разных европейских странах: в Великобритании, Франции, Германии и Испании.

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