Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Лейкерс минимально одолели Мемфис, Юта проигрывает Бруклину
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Новый Орлеан"
123:110 (23:30, 33:30, 32:31, 35:19)
"Кливленд" – "Голден Стейт"
114:120 (28:33, 31:31, 27:34, 28:22)
"Даллас" - "Майами"
115:90 (31:19, 29:32, 32:16, 23:23)
"Атланта" - "Нью-Йорк"
139:124 (35:38, 33:33, 34:30, 37:23)
"Сан-Антонио" – "Клипперс"
126:131 (36:41, 36:24, 23:33, 31:33)
"Денвер" – "Индиана"
134:111 (37:28, 24:25, 38:29, 35:29)
"Юта" – "Бруклин"
106:117 (22:28, 33:23, 28:32, 23:34)
"Лейкерс" – "Мемфис"
122:121 (26:23, 23:30, 32:36, 41:32)
"Сакраменто" – "Оклахома"
118:113 (33:32, 26:34, 32:22, 27:25)
Популярное сейчас
- До гола не хватило сантиметров. ВИДЕО, как стойка спасла Ренн после удара Малиновского
- Источник: Трубин пока что не хочет продлевать контракт с Шахтером
- Малиновский в основе Марселя на матч с Ренном
- Тренер Лейкерс: Леброн Джеймс творит историю на самых разных уровнях
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО