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НБА. Лейкерс минимально одолели Мемфис, Юта проигрывает Бруклину

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Лейкерс минимально одолели Мемфис, Юта проигрывает Бруклину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Новый Орлеан"

123:110 (23:30, 33:30, 32:31, 35:19)

"Кливленд" – "Голден Стейт"

114:120 (28:33, 31:31, 27:34, 28:22)

"Даллас" - "Майами"

115:90 (31:19, 29:32, 32:16, 23:23)

"Атланта" - "Нью-Йорк"

139:124 (35:38, 33:33, 34:30, 37:23)

"Сан-Антонио" – "Клипперс"

126:131 (36:41, 36:24, 23:33, 31:33)

"Денвер" – "Индиана"

134:111 (37:28, 24:25, 38:29, 35:29)

"Юта" – "Бруклин"

106:117 (22:28, 33:23, 28:32, 23:34)

"Лейкерс" – "Мемфис"

122:121 (26:23, 23:30, 32:36, 41:32)

"Сакраменто" – "Оклахома"

118:113 (33:32, 26:34, 32:22, 27:25)

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В статье: НБА
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