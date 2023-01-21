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Литовский Жальгирис устроил украинский перформанс в матче против Црвены Звезды. Видео

Баскетбол
(1 голосов)

Спасибо, братья

Литовский Жальгирис устроил украинский перформанс в матче против Црвены Звезды. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Литовский баскетбольный клуб "Жальгирис" победил сербскую команду "Црвена Звезда" в рамках 20-го тура розыгрыша Евролиги 2022/2023.

Счет матча 71-66 (20-14; 18-16; 12-26; 21-10) в пользу хозяев площадки.

Перед стартом поединка местные болельщики устроили настоящий украинский перформанс, показывая своим соперникам на какой стороне правда и добро.

Отметим, что "Жальгирис" продолжает оставаться одной из лучших домашних команд лиги. В текущем сезоне в Каунасе подопечные Максвитиса выиграли 7 из 9 матчей. По этому показателю они уступают только "Басконии" и израильскому "Маккаби". У этих коллективов восемь домашних побед.

Следует отметить, что литовцы успешно выступают не только на своей площадке. На выезде их периодически тоже прорывает. К примеру, на прошлой неделе в гостях "зелено-белые" справились с "Виртусом" (87:77) и миланской "Олимпией" (66:61).

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В статье: Црвена Звезда (Белград) БК Жальгирис (Каунас)
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