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НБА. Проход Шредера и данк Бола – на вершине рейтинга лучших моментов тура. Видео

Баскетбол
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Великолепная подборка

НБА. Проход Шредера и данк Бола – на вершине рейтинга лучших моментов тура. Видео

фото - lakersdaily.com

UA-Футбол
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В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА провела подборку лучших моментов тура. Ее возглавили проход Денниса Шредера ("Лейкерс") и данк Бол Бола ("Орландо").

Результаты тура НХЛ

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В статье: НБА
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