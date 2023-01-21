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НБА. Проход Шредера и данк Бола – на вершине рейтинга лучших моментов тура. Видео
Великолепная подборка
фото - lakersdaily.com
В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Пресс-служба НБА провела подборку лучших моментов тура. Ее возглавили проход Денниса Шредера ("Лейкерс") и данк Бол Бола ("Орландо").
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