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Прометей одерживает очередную победу в Латвийско-эстонской Лиге

Баскетбол
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Замечательная игра

Прометей одерживает очередную победу в Латвийско-эстонской Лиге

https://prometeybc.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" одержал очередную победу в Латвийско-эстонской Лиге.

Наша команда в 20-ой игре чемпионата одолела эстонскую "Раплу".

Счет матча 89-81 (25-21; 21-18; 23-17; 20-25) в пользу нашего коллектива. Лучшим игроком украинской команды стал Калеб Агада (16 очков, 7 подборов, 4 ассиста).

Антон Давыдюк, выступающий за "Раплу", в этом поединке провел на площадке 12 минут и записал в свой актив 3 подбора.

"Прометей" одерживает уже 11-ую победу подряд и 20-ую в целом. Клуб единолично возглавляет турнирную таблицу ЛЕБЛ.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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