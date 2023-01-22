Прометей одерживает очередную победу в Латвийско-эстонской Лиге

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" одержал очередную победу в Латвийско-эстонской Лиге.

Наша команда в 20-ой игре чемпионата одолела эстонскую "Раплу".

Счет матча 89-81 (25-21; 21-18; 23-17; 20-25) в пользу нашего коллектива. Лучшим игроком украинской команды стал Калеб Агада (16 очков, 7 подборов, 4 ассиста).

Антон Давыдюк, выступающий за "Раплу", в этом поединке провел на площадке 12 минут и записал в свой актив 3 подбора.

"Прометей" одерживает уже 11-ую победу подряд и 20-ую в целом. Клуб единолично возглавляет турнирную таблицу ЛЕБЛ.