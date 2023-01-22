  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Торонто минимально уступает Бостону, Вашингтон побеждает Орландо
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Торонто минимально уступает Бостону, Вашингтон побеждает Орландо

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Торонто минимально уступает Бостону, Вашингтон побеждает Орландо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Бостон"

104:106 (27:26, 30:24, 28:31, 19:25)

"Вашингтон" – "Орландо"

138:118 (37:26, 33:31, 30:34, 38:27)

"Кливленд" – "Милуоки"

114:102 (23:26, 27:21, 36:34, 28:21)

"Атланта" - "Шарлотт"

118:122 (31:25, 34:24, 28:36, 25:37)

"Миннесота" – "Хьюстон"

113:104 (26:26, 24:26, 37:32, 26:20)

"Финикс" - "Индиана"

112:107 (29:27, 30:30, 28:26, 25:24)

"Сакраменто" – "Филадельфия"

127:129 (35:27, 39:37, 22:38, 31:27)

По теме
yellow-arrow
Прометей одерживает очередную победу в Латвийско-эстонской Лиге
yellow-arrow
НБА. Проход Шредера и данк Бола – на вершине рейтинга лучших моментов тура. Видео
yellow-arrow
Литовский Жальгирис устроил украинский перформанс в матче против Црвены Звезды. Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде