Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Торонто минимально уступает Бостону, Вашингтон побеждает Орландо
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 21 на 22 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Бостон"
104:106 (27:26, 30:24, 28:31, 19:25)
"Вашингтон" – "Орландо"
138:118 (37:26, 33:31, 30:34, 38:27)
"Кливленд" – "Милуоки"
114:102 (23:26, 27:21, 36:34, 28:21)
"Атланта" - "Шарлотт"
118:122 (31:25, 34:24, 28:36, 25:37)
"Миннесота" – "Хьюстон"
113:104 (26:26, 24:26, 37:32, 26:20)
"Финикс" - "Индиана"
112:107 (29:27, 30:30, 28:26, 25:24)
"Сакраменто" – "Филадельфия"
127:129 (35:27, 39:37, 22:38, 31:27)
Популярное сейчас
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Дебют Мудрика, трудная ситуация Миколенко, заявление Металлиста. Главные новости за 21 января
- Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2023
- Сборная Украины примет участие в чемпионате мира по кибербаскетболу
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО