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НБА. Данки Эдвардса возглавляют ТОП 10 лучших моментов тура. Видео
Это просто фантастика
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 21 на 22 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Пресс-служба НБА опубликовала подборку лучших моментов тура. Их возглавили данки игрока "Миннесоты" Энтони Эдвардса в матче против "Хьюстона".
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