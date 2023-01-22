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НБА. Данки Эдвардса возглавляют ТОП 10 лучших моментов тура. Видео

Баскетбол
(1 голосов)

Это просто фантастика

НБА. Данки Эдвардса возглавляют ТОП 10 лучших моментов тура. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 21 на 22 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА опубликовала подборку лучших моментов тура. Их возглавили данки игрока "Миннесоты" Энтони Эдвардса в матче против "Хьюстона".

Результаты тура НХЛ

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В статье: НБА
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