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НБА. Лейкерс вырвал победу в Портленда, Голден Стэйт не смог обыграть Бруклин

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Лейкерс вырвал победу в Портленда, Голден Стэйт не смог обыграть Бруклин

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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23 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.

"Даллас Маверикс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 98:112

"Майами Хит" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 138:118

"Торонто Рэпторс" – "Нью-Йорк Никс" – 125:116

"Денвер Наггетс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 99:101

"Финикс Санз" – "Мемфис Гриззлиз" – 112:110

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Бруклин Нетс" – 116:120

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 112:121

В последнем матче самым результативным игроком у "Портленда" стал американский защитник Анферни Саймонс, набравший 31 очко, не сделавший подборов, но совершивший две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который набрал 24 очка, сделал шесть подборов и десять передач. Дабл-дабл у гостей заработал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, 10 подборов и четыре передачи.

В паралельном матче "Даллас Маверикс" на своей площадке принимал "Лос-Анджелес Клипперс". Счёт встречи — 112:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал словенец Лука Дончич, который записал в свой актив 29 очков, 10 подборов и четыре передачи. У "Клипперс" наилучшую результативность продемонстрировал Кавай Леонард — 30 очков, девять подборов и три передачи. Пол Джордж набрал 21 очко, пять подборов и четыре передачи.

"Лос-Анджелес Клипперс" теперь занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 25 побед при 24 поражениях. "Даллас" идёт пятым — 25 побед, 23 поражения.

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