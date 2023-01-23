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Леброн Джеймс приблизился к рекорду Абдул-Джаббара

Баскетбол
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Баскетболисту нужно набрать около 200 очков

Леброн Джеймс приблизился к рекорду Абдул-Джаббара

Фото: Sportscasting

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Звёздный американский форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с ""Портленд Трэйл Блэйзерс" набрал 37 очков и стал ещё ближе к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.

На счету Леброна Джеймса теперь 38 144 очка, что на 223 меньше, чем у Абдул-Джаббара, который набрал в НБА 38 367 очков.

"Лос-Анджелес Лейкерс" в нынешнем сезоне после 47 матчей регулярного чемпионата располагается на 12-м месте в Западной конференции.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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