Леброн Джеймс приблизился к рекорду Абдул-Джаббара

Звёздный американский форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с ""Портленд Трэйл Блэйзерс" набрал 37 очков и стал ещё ближе к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.

На счету Леброна Джеймса теперь 38 144 очка, что на 223 меньше, чем у Абдул-Джаббара, который набрал в НБА 38 367 очков.

"Лос-Анджелес Лейкерс" в нынешнем сезоне после 47 матчей регулярного чемпионата располагается на 12-м месте в Западной конференции.