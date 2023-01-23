Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс повторил достижение 51-летней давности
Команда повторила очередной рекорд
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Портленд Трэйл Блэйзерс" (121:112) совершили камбэк, проигрывая по ходу встречи с разницей 25 очков.
Как информирует ESPN Stats & Info, "Лейкерс" стали первой командой за последний 51 год, одержавшей победу в матче, проиграв одну из четвертей с разницей 30+ очков.
Подобное удавалось баскетболистам "Бостон Селтикс" в 1972-м в матче с "Баффало Брейвз" – 58:23 в пользу "Брейвз" в заключительной четверти.
Популярное сейчас
- Зинченко – лучший игрок Арсенала в матче против Манчестер Юнайтед
- Эвертон принял решение об увольнении Лэмпарда - СМИ
- Малиновский не сможет смотреть матчи своей бывшей команды во Франции
- Сборная Украины примет участие в чемпионате мира по кибербаскетболу
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
Новости по теме
- 11:15 Весь спорт НБА. Трипл-дабл Уэстбрука и дабл-дабл Леброна не спасли Лейкерс от поражения, Йокич принес победу Денверу в матче с Орландо
- 08:56 Весь спорт НБА. Лейкерс в овертайме обыграли Даллас, Майами обыграл Милуоки
- 11:18 Весь спорт НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс одержать победу над Шарлотт, Дончич снова оформил дабл-дабл в матче с Хьюстоном