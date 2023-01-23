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Лейкерс повторил достижение 51-летней давности

Баскетбол
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Команда повторила очередной рекорд

Лейкерс повторил достижение 51-летней давности

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игроки "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Портленд Трэйл Блэйзерс" (121:112) совершили камбэк, проигрывая по ходу встречи с разницей 25 очков.

Как информирует ESPN Stats & Info, "Лейкерс" стали первой командой за последний 51 год, одержавшей победу в матче, проиграв одну из четвертей с разницей 30+ очков.

Подобное удавалось баскетболистам "Бостон Селтикс" в 1972-м в матче с "Баффало Брейвз" – 58:23 в пользу "Брейвз" в заключительной четверти.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс
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