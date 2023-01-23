Лейкерс повторил достижение 51-летней давности

Игроки "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Портленд Трэйл Блэйзерс" (121:112) совершили камбэк, проигрывая по ходу встречи с разницей 25 очков.

Как информирует ESPN Stats & Info, "Лейкерс" стали первой командой за последний 51 год, одержавшей победу в матче, проиграв одну из четвертей с разницей 30+ очков.

Подобное удавалось баскетболистам "Бостон Селтикс" в 1972-м в матче с "Баффало Брейвз" – 58:23 в пользу "Брейвз" в заключительной четверти.