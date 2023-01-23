Вашингтон и Лейкерс договорились об обмене

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Вашингтон Уизардс" достигли соглашения по поводу обмена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Отмечается, что тяжёлый форвард Руи Хачимура перейдёт в стан "озёрников" взамен на разыгрывающего Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда.

В текущем сезоне 24-летний Хачимура принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 13 очков, 4,3 подбора и 1,2 передачи при реализации бросков с игры 48,8%, где 33,7% – трёхочковые.