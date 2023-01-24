НБА. Портленд громит Сан-Антонио, дабл-дабл Дюрена не помог Детройту обыграть Милуоки

24 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого было сыграно семь матчей.

"Сакраменто Кингз" – "Мемфис Гриззлиз" – 133:100

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 147:127

"Юта Джаз" – "Шарлотт Хорнетс" – 120:102

"Чикаго Буллз" – "Атланта Хоукс" – 111:100

"Хьюстон Рокетс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 119:114

"Орландо Мэджик" – "Бостон Селтикс" – 113:98

"Детройт Пистонс" – "Милуоки Бакс" – 130:150.

В Детройте (США) на стадионе "Литтл Сизарс-арена" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Детройт Пистонс" принимал "Милуоки Бакс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 150:130.

Самым результативным игроком у "Детройта" стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 33 очка, три подбора, но не отдал ни одной передачи. Также стоит отметить американского центрового Джейлена Дюрена, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 15 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов и четыре передачи.

В настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет "Денвер Наггетс". Команда одержала 33 победы и потерпела 14 поражений.