Форвард Хьюстон Рокетс Джейлен Грин установил личный рекорд в НБА

Форвард "Хьюстон Рокетс" Джейлен Грин установил личный рекорд по результативности. В матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Миннесота Тимбервулвз" (119:114) Грин набрал 42 очка – никогда ранее он не добивался таких показателей.

"Он был готов к сегодняшнему выступлению. Пришло время собраться с силами и провести матч, сохраняя концентрацию, в течение 48 минут. Грин был лидером этого вечера", — приводит слова главного тренера "Хьюстона" Стивена Сайласа AP NEWS.

Напомним, в настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет "Денвер Наггетс".