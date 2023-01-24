  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Форвард Хьюстон Рокетс Джейлен Грин установил личный рекорд в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Хьюстон Рокетс Джейлен Грин установил личный рекорд в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист набрал за матч более 40 очков

Форвард Хьюстон Рокетс Джейлен Грин установил личный рекорд в НБА

Фото: allbasketball.org

Новина українською

Форвард "Хьюстон Рокетс" Джейлен Грин установил личный рекорд по результативности. В матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Миннесота Тимбервулвз" (119:114) Грин набрал 42 очка – никогда ранее он не добивался таких показателей.

"Он был готов к сегодняшнему выступлению. Пришло время собраться с силами и провести матч, сохраняя концентрацию, в течение 48 минут. Грин был лидером этого вечера", — приводит слова главного тренера "Хьюстона" Стивена Сайласа AP NEWS.

Напомним, в настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет "Денвер Наггетс".

По теме
yellow-arrow
Названы игроки недели в НБА
yellow-arrow
НБА. Портленд громит Сан-Антонио, дабл-дабл Дюрена не помог Детройту обыграть Милуоки
yellow-arrow
Вашингтон и Лейкерс договорились об обмене
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хьюстон Рокетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде