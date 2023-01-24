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Названы игроки недели в НБА
Ими стали баскетболисты Лейкерс и Милуоки
Фото: Sportscasting
Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и разыгрывающий "Милуоки Бакс" Джру Холидэй были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.
Джеймс в течение прошлой недели отыграл четыре матча, где набирал в среднем 35 очков, девять подборов и семь передач. "Озёрники" за этот период одержали три победы и потерпели одно поражение.
Холидэй, в свою очередь, отметился 33,3 очка, 9,3 передачи и 4,7 подбора в среднем. "Олени" одержали победы в двух встречах и проиграли один раз.
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