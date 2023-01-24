Лейкерс ведет переговоры с Сан-Антонио по обмену Уэстбрука

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Сан-Антонио Спёрс" обсуждают обмен с участием разыгрывающего калифорнийской команды Расселла Уэстбрука. Об этом пишет SpursTalk, ссылаясь на свои источники.

"Клубный инсайдер утверждает, что переговоры между "шпорами" и "Лейкерс", в которых задействован Расселл Уэстбрук, всё ещё продолжаются.

Конечно, дискуссия была отложена на пару месяцев. Но, как стало известно, между командами всё-таки будут обсуждения вплоть до закрытия трансферного окна", – говорится в источнике.

В текущем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 7,6 передачи и 6,6 подбора.