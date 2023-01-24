Лидеру Бостона может потребоваться операция

Звёздный форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум следующим летом может перенести операцию на левом запястье. Об этом американский баскетболист заявил во время интервью после тренировочной сессии.

"Возможно, операция потребуется, но я не буду утверждать это со стопроцентной уверенностью. Точно решим после окончания сезона", – заявил 24-летний форвард.

Тейтум испытывает проблемы с запястьем с плей-офф прошлого года – игрок получил травму во время майской серии второго раунда с "Милуоки Бакс" (4-3).

В текущем сезоне Джейсон принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 31 очко, делая 8,4 подбора и 4,4 передачи за 37,1 минуты на площадке.