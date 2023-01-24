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Лидеру Бостона может потребоваться операция

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Форвард проводит неплохой сезон

Лидеру Бостона может потребоваться операция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум следующим летом может перенести операцию на левом запястье. Об этом американский баскетболист заявил во время интервью после тренировочной сессии.

"Возможно, операция потребуется, но я не буду утверждать это со стопроцентной уверенностью. Точно решим после окончания сезона", – заявил 24-летний форвард.

Тейтум испытывает проблемы с запястьем с плей-офф прошлого года – игрок получил травму во время майской серии второго раунда с "Милуоки Бакс" (4-3).

В текущем сезоне Джейсон принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 31 очко, делая 8,4 подбора и 4,4 передачи за 37,1 минуты на площадке.

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В статье: Джейсон Тэйтум
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