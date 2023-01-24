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Кевин Дюрант приступил к беговым тренировкам
Баскетболист понемногу восстанавливается от травмы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант приступил к беговым тренировкам. Напомним, что он получил растяжения внутренней боковой связки правого колена.
По информации инсайдера ESPN Эдриан Войнаровски, через две недели 34-летний баскетболист пройдёт повторное обследование для установления более точных сроков возвращения.
В текущем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.
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