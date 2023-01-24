  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кевин Дюрант приступил к беговым тренировкам
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин Дюрант приступил к беговым тренировкам

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист понемногу восстанавливается от травмы

Кевин Дюрант приступил к беговым тренировкам

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант приступил к беговым тренировкам. Напомним, что он получил растяжения внутренней боковой связки правого колена.

По информации инсайдера ESPN Эдриан Войнаровски, через две недели 34-летний баскетболист пройдёт повторное обследование для установления более точных сроков возвращения.

В текущем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.

По теме
yellow-arrow
Лидеру Бостона может потребоваться операция
yellow-arrow
Алексей Лень провел второй матч подряд в НБА
yellow-arrow
Лейкерс ведет переговоры с Сан-Антонио по обмену Уэстбрука
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде