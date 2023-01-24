Игрок "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант приступил к беговым тренировкам. Напомним, что он получил растяжения внутренней боковой связки правого колена.

По информации инсайдера ESPN Эдриан Войнаровски, через две недели 34-летний баскетболист пройдёт повторное обследование для установления более точных сроков возвращения.

В текущем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.