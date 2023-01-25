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НБА. Денвер с минимальным счетом обыграл Нью-Орлеан, Лейкерс не смогли обыграть Клипперс
Результаты матчей НБА
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
25 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 115:133
"Финикс Санз" – "Шарлотт Хорнетс" – 128:97
"Даллас Маверикс" – "Вашингтон Уизардс" – 126:127
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Денвер Наггетс" – 98:99
"Нью-Йорк Никс" – "Кливленд Кавальерс" – 105:103
"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" – 98:95
"Индиана Пэйсерс" – "Чикаго Буллз" – 116:110
В настоящий момент турнирную таблицу Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции возглавляет "Денвер". Команда одержала 34 победы и потерпела 14 поражений. В Восточной конференции НБА лидирует "Бостон" (35 побед, 14 поражений).
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