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НБА. Денвер с минимальным счетом обыграл Нью-Орлеан, Лейкерс не смогли обыграть Клипперс

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Денвер с минимальным счетом обыграл Нью-Орлеан, Лейкерс не смогли обыграть Клипперс

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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25 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 115:133

"Финикс Санз" – "Шарлотт Хорнетс" – 128:97

"Даллас Маверикс" – "Вашингтон Уизардс" – 126:127

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Денвер Наггетс" – 98:99

"Нью-Йорк Никс" – "Кливленд Кавальерс" – 105:103

"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" – 98:95

"Индиана Пэйсерс" – "Чикаго Буллз" – 116:110

В настоящий момент турнирную таблицу Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции возглавляет "Денвер". Команда одержала 34 победы и потерпела 14 поражений. В Восточной конференции НБА лидирует "Бостон" (35 побед, 14 поражений).

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В статье: НБА
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