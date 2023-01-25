7DAYS EuroCup. Прометей вырвал победу у Фрутти Экстра Бурсаспор

В среду, 25 января состоялся очередной матч в рамках регулярного сезона 7DAYS EuroCup, где "Прометей" сыграл с "Фрутти Экстра Бурсаспор".

Уже со стартовых минут хозяева завладели инициативой. В начале 6-й минуты Калеб вообще впервые вывел "Прометей" вперед - 11:13, а под конец четверти забросил трехочковый, который и вывел нашу команду вперед - 22:23.

После удачных атак команда Ронена Гинзбурга оторвалась от соперника на 5 пунктов - 35:40 и на большой перерыв "Прометей" ушел лидером - 48:50.

После 15-минутного перерыва хозяева благодаря Дереку Нидхэму улучшили свой процент трехочковых бросков и вернули себе лидерство, но оно не было существенным.

Далее игра проходила на равных и интрига сохранялась до последних секунд. В последнюю минуту команды вошли при минимальном преимуществе турков (92:91), в решающий момент из-за дуги попал Калеб Агада, который и помог "Пометею" одержать победу - 94:92!

Свой следующий матч украинская команда проведет 1 февраля. На своей площадке в Риге наша команда примет испанский "Ховентут".

Групповой турнир 7DAYS EuroCup. Группа А.

БК "Фрутти Экстра Бурсаспор" (Бурса, Турция) - БК "Прометей" - 92:94 (22:23, 26:27, 21:25, 23:19).