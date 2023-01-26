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НБА. Лиллард набрал 60 очков и принес победу Портленду, дабл-дабл Адетакунбо помог Милуоки обыграть Денвер

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Лиллард набрал 60 очков и принес победу Портленду, дабл-дабл Адетакунбо помог Милуоки обыграть Денвер

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26 января состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в рамках которого было сыграно 10 матчей.

"Орландо Мэджик" — "Индиана Пэйсерс" — 126:120

"Филадельфия Сиксерс" — "Бруклин Нетс" — 137:133

"Милуоки Бакс" — "Денвер Наггетс" — 107:99

"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 102:111

"Оклахома-Сити Тандер" — "Атланта Хоукс" 132:137

"Хьюстон Рокетс" — "Вашингтон Уизардс" — 103:108

"Голден Стэйт Уорриорз" — "Мемфис Гриззлиз" — 122:120

"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Юта Джаз" — 134:124

"Сакраменто Кингз" — "Торонто Рэпторс" — 95:113

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 113:104

На стадионе "Мода-центр" "Портленд Трэйл Блэйзерс" принимал "Юту Джаз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:124.

Самым результативным игроком у "Портленда" стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 60 очков, семь подборов и восемь результативных передач.

В паралельном матче "Милуоки Бакс", со счётом 107:99, обыграл "Денвер Наггетс".

Самым результативным игроком у "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 33 очка, 14 подборов и четыре передачи.

Турнирную таблицу НБА в Западной конференции по-прежнему возглавляет "Денвер", который одержал 34 победы и потерпел 15 поражений в этом сезоне. На Востоке лидирует "Бостон Селтикс", в активе которого 35 побед при 14 поражениях.

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В статье: Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард
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