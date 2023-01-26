  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ВИДЕО. Стефен Карри был удален с площадки из-за того, что бросил капу
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. Стефен Карри был удален с площадки из-за того, что бросил капу

Баскетбол
(1 голосов)

Сам баскетболист был немного шокирован

ВИДЕО. Стефен Карри был удален с площадки из-за того, что бросил капу

Новина українською

Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с "Мемфис Гриззлиз" заработал удаление.

Инцидент произошёл в конце матча. Карри расстроился из-за промаха партнёра по команде Джордана Пула и, возвращаясь к своему кольцу, Стефен швырнул капу на паркет. Судья удалил разыгрывающего, хотя Карри не предъявлял никаких претензий к судейству.

"Голден Стэйт" обыграл "Мемфис" со счётом 122:120.

По теме
yellow-arrow
Энтони Дэвис получил травму в первом матче после возвращения
yellow-arrow
НБА. Лиллард набрал 60 очков и принес победу Портленду, дабл-дабл Адетакунбо помог Милуоки обыграть Денвер
yellow-arrow
7DAYS EuroCup. Прометей вырвал победу у Фрутти Экстра Бурсаспор
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефен Карри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде