ВИДЕО. Стефен Карри был удален с площадки из-за того, что бросил капу

Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с "Мемфис Гриззлиз" заработал удаление.

Инцидент произошёл в конце матча. Карри расстроился из-за промаха партнёра по команде Джордана Пула и, возвращаясь к своему кольцу, Стефен швырнул капу на паркет. Судья удалил разыгрывающего, хотя Карри не предъявлял никаких претензий к судейству.

"Голден Стэйт" обыграл "Мемфис" со счётом 122:120.

The best video of the Steph Curry mouthguard toss and ejection via @NBCSWarriors. Clearly upset at the Poole shot choice. pic.twitter.com/AdqNbfnqqn