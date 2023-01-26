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Энтони Дэвис получил травму в первом матче после возвращения
Фото: sportbox
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НБА с "Сан-Антонио Спёрс".
В конце третьей четверти Дэвис исполнил бросок под сирену и, приземляясь, столкнулся с Заком Коллинсом, подвернув голеностоп правой ноги. Дэвис получил возможность исполнить три штрафных.
Несмотря на травму, Энтони Дэвис смог продолжить игру. В итоге Дэвис провёл 26 минут в матче и стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив дабл-дабл с 21 очком и 12 подборами.
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