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Энтони Дэвис получил травму в первом матче после возвращения

Баскетбол
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Энтони Дэвис получил травму в первом матче после возвращения

Фото: sportbox

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НБА с "Сан-Антонио Спёрс".

В конце третьей четверти Дэвис исполнил бросок под сирену и, приземляясь, столкнулся с Заком Коллинсом, подвернув голеностоп правой ноги. Дэвис получил возможность исполнить три штрафных.

Несмотря на травму, Энтони Дэвис смог продолжить игру. В итоге Дэвис провёл 26 минут в матче и стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив дабл-дабл с 21 очком и 12 подборами.

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В статье: Энтони Дэвис
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