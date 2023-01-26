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Дэмьен Лиллард установил рекорд в НБА
Он набрал 60 очков в матче
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" обыграл "Юту Джаз" со счётом 134:124.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который набрал 60 очков. Баскетболист обновил личный рекорд результативности.
Дэмьен провёл четвёртый матч в карьере с 60 очками и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Майклом Джорданом и Джеймсом Харденом.
Больше только у Коби Брайанта (шесть таких матчей) и Уолта Чемберлена (32).
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