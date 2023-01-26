  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дэмьен Лиллард установил рекорд в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэмьен Лиллард установил рекорд в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Он набрал 60 очков в матче

Дэмьен Лиллард установил рекорд в НБА

Новина українською

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" обыграл "Юту Джаз" со счётом 134:124.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который набрал 60 очков. Баскетболист обновил личный рекорд результативности.

Дэмьен провёл четвёртый матч в карьере с 60 очками и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Майклом Джорданом и Джеймсом Харденом.

Больше только у Коби Брайанта (шесть таких матчей) и Уолта Чемберлена (32).

По теме
yellow-arrow
Энтони Дэвис получил травму в первом матче после возвращения
yellow-arrow
ВИДЕО. Стефен Карри был удален с площадки из-за того, что бросил капу
yellow-arrow
НБА. Лиллард набрал 60 очков и принес победу Портленду, дабл-дабл Адетакунбо помог Милуоки обыграть Денвер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дамьен Лиллард
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде