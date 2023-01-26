Будивельник не заметил Запорожье в матче Суперлиги

Будівельник втретє в сезоні переміг Запоріжжя, вигравши домашній матч із рахунком 107:68.

Команда Дмитра Забірченка дуже впевнено почала матч. Вже після першої половини гри Будівельник випереджав суперника з різницею в 21 очко - 54:33. Господарі мали перевагу на підбираннях та в трисекудній, реалізували 40% триочкових та відмінно рухали м’яч, зробивши 30 асистів на 40 реалізованих кидків з гри.

Гості не намагалися завадити супернику і спостерігали за тим, що відбувається.

Таким чином запоріжці зазнали 16 поразки в 18 матчах та залишаються на останньому місці в турнірній таблиці.

Свій наступний матч в регулярному чемпіонаті кияни зіграють 10 лютого проти Черкаських Мавп, а Запоріжжя зустрінеться зі Старим Луцьком.

Суперліга Parimatch. Регулярний чемпіонат

Будівельник — Запоріжжя 107:68 (30:14, 24:19, 24:17, 29:18)