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Лиллард прокомментировал установленный им рекорд в НБА
Баскетболист не мог и ожидать такого
Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард прокомментировал установленный рекорд в матче с "Ютой" (134:124).
"Самый эффективный матч в карьере с 60 очками? Серьёзно? С ума сойти. Я этого не знал. А я тут сижу и думаю о том, что бросил с центра площадки под конец времени на атаку. Я мог сыграть лучше. Я промазал штрафной, чёрт побери", — приводит слова Лилларда ESPN.
Напомним, что Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне, набрав 60 очков. Кроме того, Дэмьен провёл самую эффективную игру в истории НБА с 60 и более набранными очками — Лиллард реализовал 89,8% бросков.
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