  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Бостон в овертайме уступил Нью-Йорку, Клипперс не заметил Сан-Антонио
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Бостон в овертайме уступил Нью-Йорку, Клипперс не заметил Сан-Антонио

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей НБА

НБА. Бостон в овертайме уступил Нью-Йорку, Клипперс не заметил Сан-Антонио

фото - Getty Images

Новина українською

27 января состоялся очередной тур регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно шесть матчей.

"Шарлотт Хорнетс" – "Чикаго Буллз" – 111:96

"Бруклин Нетс" – "Детройт Пистонс" – 122:130

"Бостон Селтикс" – "Нью-Йорк Никс" – 117:120 ОТ

"Хьюстон Рокетс" – "Кливленд Кавальерс" – 95:113

"Финикс Санз" – "Даллас Маверикс" – 95:99

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 138:100

В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" "Бостон Селтикс" принимал "Нью-Йорк Никс".

Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 120:117.

Самым результативным игроком у "Бостона" стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и четыре передачи. У гостей лучшую результативность показал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 37 очков, девять подборов и две передачи.

По теме
yellow-arrow
Названы стартовые составы на Матч всех звезд НБА
yellow-arrow
Лиллард прокомментировал установленный им рекорд в НБА
yellow-arrow
Будивельник не заметил Запорожье в матче Суперлиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Бостон Селтикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде