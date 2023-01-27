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НБА. Бостон в овертайме уступил Нью-Йорку, Клипперс не заметил Сан-Антонио
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images
27 января состоялся очередной тур регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно шесть матчей.
"Шарлотт Хорнетс" – "Чикаго Буллз" – 111:96
"Бруклин Нетс" – "Детройт Пистонс" – 122:130
"Бостон Селтикс" – "Нью-Йорк Никс" – 117:120 ОТ
"Хьюстон Рокетс" – "Кливленд Кавальерс" – 95:113
"Финикс Санз" – "Даллас Маверикс" – 95:99
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 138:100
В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" "Бостон Селтикс" принимал "Нью-Йорк Никс".
Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 120:117.
Самым результативным игроком у "Бостона" стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и четыре передачи. У гостей лучшую результативность показал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 37 очков, девять подборов и две передачи.
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