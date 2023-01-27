Названы стартовые составы на Матч всех звезд НБА

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте опубликовала итоги голосования по определению стартовых пятёрок Матча всех звёзд.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо были названы капитанами в своих конференциях (Запад и Восток соответственно).

На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Зайон Уильямсон ("Нью-Орлеан Пеликанс"), Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") и Лука Дончич ("Даллас Маверикс").

На Востоке – Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс"), Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс"), Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс") и Кайри Ирвинг ("Бруклин Нетс").

Напомним, что стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, а еще по 25% - голоса журналистов и баскетболистов лиги.