Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы стартовые составы на Матч всех звезд НБА
Не оказалось в составе Эмбиида
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте опубликовала итоги голосования по определению стартовых пятёрок Матча всех звёзд.
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо были названы капитанами в своих конференциях (Запад и Восток соответственно).
На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Зайон Уильямсон ("Нью-Орлеан Пеликанс"), Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") и Лука Дончич ("Даллас Маверикс").
На Востоке – Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс"), Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс"), Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс") и Кайри Ирвинг ("Бруклин Нетс").
Напомним, что стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, а еще по 25% - голоса журналистов и баскетболистов лиги.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии
- Россия в течение четверга осуществила 70 пусков ракет по Украине - Генштаб
- Роналду не помог: Аль-Наср вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии
- Лейкерс повторил достижение 51-летней давности
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО