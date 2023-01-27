Разыгрывающий Бруклина пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Бен Симмонс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Детройт Пистонс" (122:130) из-за болей в левом колене, сообщает клубный обозреватель Алек Штурм.

26-летний Симмонс завершил встречу с одним подбором, семью результативными передачами и одним перехватом за 20 минут на паркете. Баскетболист не отметился набранными очками, с игры у него ноль из трёх.

В текущем сезоне австралиец принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 7,4 очка, делая 6,5 подбора и 6,4 передачи при реализации бросков 56% и штрафных – 44,6%.