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Разыгрывающий Бруклина пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Баскетбол
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Он травмировал колено

Разыгрывающий Бруклина пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Фото: Nine`s Wide World of Sports

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Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Бен Симмонс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Детройт Пистонс" (122:130) из-за болей в левом колене, сообщает клубный обозреватель Алек Штурм.

26-летний Симмонс завершил встречу с одним подбором, семью результативными передачами и одним перехватом за 20 минут на паркете. Баскетболист не отметился набранными очками, с игры у него ноль из трёх.

В текущем сезоне австралиец принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 7,4 очка, делая 6,5 подбора и 6,4 передачи при реализации бросков 56% и штрафных – 44,6%.

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В статье: Бен Симмонс Бруклин Нетс
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