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Лидер Далласа получил травму в матче с Финикс Санз
Он сможет принять участие в следующем матче
Фото: Sportsnet
Звёздный разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Финикс Санз" (99:95).
Как сообщает инсайдер Марк Стайн в соцсетях, 23-летний баскетболист получил травму левого голеностопа в начале встречи. Также отмечается, что рентген не выявил серьёзных повреждений у игрока.
В текущем сезоне Дончич принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 33 очка, делая 8,9 подбора и 8,4 передачи при реализации бросков 49,7%, где 35,1% из них – трёхочковые.
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