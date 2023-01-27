Лидер Далласа получил травму в матче с Финикс Санз

Звёздный разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Финикс Санз" (99:95).

Как сообщает инсайдер Марк Стайн в соцсетях, 23-летний баскетболист получил травму левого голеностопа в начале встречи. Также отмечается, что рентген не выявил серьёзных повреждений у игрока.

В текущем сезоне Дончич принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 33 очка, делая 8,9 подбора и 8,4 передачи при реализации бросков 49,7%, где 35,1% из них – трёхочковые.