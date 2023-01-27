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Политехника-Галичина уверенно обыграла Киев-Баскет
Результат матча Суперлиги
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Политехника-Галичина одержала победу в первом матче баблу в Луцке, одержав Политехнику-Галичину со счетом 80:71.
Киевляне лучше провели первую половину матча за счет быстрого баскетбола и более агрессивного баскетбола. После большого перерыва команде Ярослава Зубрицкого удалось навязать сопернику свою игру, лучше защититься и улучшить процент реализации трехочковых.
В составе победителей лучшим стал Михаил Горобченко, у которого 23 очка, 8 подборов и 6 передач.
Следующий матч в луцком бабушке Политехника сыграет 29 января против Старого Луцка, а Киев-Баскет 28 января будет противостоять БИПИ.
Мужская Суперлига. Регулярный чемпионат
Политехника-Галичина - Киев-Баскет 80:71 (15:26, 16:13, 22:15, 22:17)
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