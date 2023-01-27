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Политехника-Галичина уверенно обыграла Киев-Баскет

Баскетбол
(1 голосов)

Результат матча Суперлиги

Политехника-Галичина уверенно обыграла Киев-Баскет

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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Политехника-Галичина одержала победу в первом матче баблу в Луцке, одержав Политехнику-Галичину со счетом 80:71.

Киевляне лучше провели первую половину матча за счет быстрого баскетбола и более агрессивного баскетбола. После большого перерыва команде Ярослава Зубрицкого удалось навязать сопернику свою игру, лучше защититься и улучшить процент реализации трехочковых.

В составе победителей лучшим стал Михаил Горобченко, у которого 23 очка, 8 подборов и 6 передач.

Следующий матч в луцком бабушке Политехника сыграет 29 января против Старого Луцка, а Киев-Баскет 28 января будет противостоять БИПИ.

Мужская Суперлига. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина - Киев-Баскет 80:71 (15:26, 16:13, 22:15, 22:17)

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В статье: БК Киев-Баскет
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