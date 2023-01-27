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Алина Ягупова вошла в топ-5 лучших игроков недели в Евролиге
Украинка провела хорошую неделю
Фото: FIBA
Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова вошла в пятерку лучших игроков недели в женской Евролиге.
Фенербахче Ягуповой продлил свою победную серию до 9 игр, обыграв 95:73 Виртус.
В игре с Виртусом Алина Ягупова набрала 19 очков, сделала 5 подборов, 4 перехвата и 3 передачи.
В следующем туре Фенербахче 31 января сыграет против Праги.
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Источник:ФБУ
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