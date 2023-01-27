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Черкасские Мавпы пропустят матч с Прикарпатьем-Говерлой
В команде пандемия
Черкасские Мавпы направили в адрес ФБУ письмо, в котором сообщили об эпидемии ОРВ в команде, в результате чего клуб попросил о переносе своих матчей баблу в Луцке. Однако сделали это с нарушением временных рамок.
Согласно положениям пункта 11.3 действующих Правил проведения Чемпионата Украины "в случае, если команда не имеет в наличии 10 игроков на игру по причине болезни, руководителю Клуба необходимо обратиться в Департамент не позднее чем за два дня до начала тура и предоставить подтверждающие документы (результат тестирования на COVID-19, справку врача, больничный) на всех игроков, заявленных в соответствующем сезоне, заболевших и отсутствующих на играх тура.В таком случае количество игроков не должно быть менее 8 игроков. предоставить подтверждающие документы, команде за каждую группу будет засчитано поражение "Лишением права" и ноль очков в турнирной таблице".
Клуб предоставил подтверждающие документы относительно заболевания 7 игроков за 21 час до начала тура.
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